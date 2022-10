Arizona Cardinals - New Orleans Saints: Verrückte 62 Sekunden in der NFL

Die New Orleans Saints geben nach verrückten Sekunden eine solide Führung aus der Hand. Auf der Gegenseite jubeln die Arizona Cardinals und beenden eine lange Negativserie.

Gegen die New Orleans Saints gelang dem Team um Quarterback Kyler Murray ein 42:34-Sieg - der erste Erfolg im heimischen State Farm Stadium seit dem 24. Oktober 2021. Zuletzt hatten die Cardinals an diesem Ort acht Spiele in Serie verloren.