Graz-Trainer Ilzer wechselt nicht zu Schalke

Eine Absage soll Schalke laut Medienberichten auch von Bruno Labbadia (56) erhalten haben. Die Königsblauen, nach vier Bundesligapleiten in Folge auf Rang 17 abgerutscht, hatten sich nach dem 1:5-Debakel im DFB-Pokal bei der TSG Hoffenheim am Mittwochmorgen von Kramer getrennt. Am Donnerstagnachmittag verkündete die Klubführung, dass Co-Trainer Matthias Kreutzer die Mannschaft beim Auswärtsspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei Hertha BSC betreuen wird.