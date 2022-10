NBA: Westbrook desolat! Los Angeles Lakers verlieren auch gegen Clippers - Leonard gibt Comeback

Die Los Angeles Lakers haben auch im zweiten Spiel das Nachsehen. Russell Westbrook präsentiert sich desolat, auf der Gegenseite feiert ein Superstar sein Comeback. In Philadelphia gibt es Buhrufe der eigenen Fans für Joel Embiid.

Mitverantwortlich dafür waren die Lakers-Guards. Russell Westbrook steigerte mit zwei Punkten bei 0 von 11 Versuchen aus dem Feld seinen Trade-Wert nicht gerade, was ihm im Netz reichlich Spott brachte. Kendrick Nunn agierte mit 0 Punkten bei 0 von 7 Versuchen aus dem Feld allerdings genauso schlecht.

Lakers-Star LeBron James mit Double-Double

Kawhi Leonard feiert erfolgreiches Comeback

Die Clippers starteten mit dem achten Sieg in Serie gegen die Lakers erfolgreich in eine Saison, in der sie um den Titel mitspielen wollen.