Arbeitsorganisation ILO: „Enorme Fortschritte“ in Katar

Frankfurt am Main (SID) - Die Internationale Arbeitsorganisation ILO sieht die Vorwürfe von moderner Sklaverei in Katar als unbegründet an. „Das ist fernab der Wahrheit“, sagte Max Tunon, ILO-Büroleiter für Doha, bei ran: „Es gibt definitiv Probleme. Es gibt strukturelle Probleme. Es gibt Probleme auf individueller Ebene. Aber sie müssen in den richtigen Kontext gestellt werden.“