NBA: James Bouknight von Charlotte Hornets betrunken verhaftet

Der Guard der Charlotte Hornets ist am vergangenen Sonntag in Charlotte bewusstlos hinter dem Lenkrad seines Auto aufgefunden worden. Das berichtete die Charlotte Mecklenburg County Police.

Am Mittwoch veröffentlichte die Polizei nun weitere Einzelheiten zu dem Vorfall. Demnach habe Bouknight mit laufendem Motor in seinem Auto schlafend den Verkehr behindert. Dabei soll er eine Pistole in der Hand gehalten haben.