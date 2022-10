Bundesliga: Hertha BSC – FC Schalke 04 (Sonntag, 17:30 Uhr)

Entgegen dem Trend – Hertha BSC schaffte in den letzten fünf Spielen nicht einen Sieg – soll für das Heimteam im Duell mit dem FC Schalke 04 wieder ein Erfolg herausspringen. Zuletzt kassierte die Hertha eine Niederlage gegen RB Leipzig – die vierte Saisonpleite. S04 erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 0:3 als Verlierer im Duell mit der TSG 1899 Hoffenheim hervor.

Beide Teams sind in der gleichen Tabellenregion unterwegs. Den Unterschied machen lediglich zwei Zähler aus. Körperlos agierte Hertha BSC in dieser Spielzeit beileibe nicht, wie der Blick in die Kartenstatistik belegt. Ob sich S04 davon beeindrucken lässt? Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein.