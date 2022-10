2. Liga: Hamburger SV – 1. FC Magdeburg (Sonntag, 13:30 Uhr)

Magdeburg steht beim HSV eine schwere Aufgabe bevor. Die dritte Saisonniederlage setzte es am letzten Spieltag für Hamburg gegen den FC St. Pauli. Am vergangenen Spieltag verlor der 1. FC Magdeburg gegen Eintracht Braunschweig und steckte damit die achte Niederlage in dieser Saison ein.