2. Liga: 1. FC Heidenheim 1846 – SpVgg Greuther Fürth (Sonntag, 13:30 Uhr)

Am kommenden Sonntag um 13:30 Uhr trifft Heidenheim auf die SpVgg. Am letzten Spieltag kassierte der 1. FC Heidenheim 1846 die zweite Saisonniederlage gegen Holstein Kiel. Fürth kam zuletzt gegen FC Hansa Rostock zu einem 2:2-Unentschieden.

Auf des Gegners Platz hat SpVgg Greuther Fürth noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst zwei Zählern unterstreicht. Am liebsten teilen die Gäste die Punkte. Da man aber auch schon viermal verlor, befindet sich die Mannschaft derzeit in der Abstiegszone.