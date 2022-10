2. Liga: Karlsruher SC – Fortuna Düsseldorf (Sonntag, 13:30 Uhr)

Fortuna Düsseldorf trifft am Sonntag (13:30 Uhr) auf den Karlsruher SC. Der KSC zog gegen den SV Darmstadt 98 am letzten Spieltag mit 1:2 den Kürzeren. Die fünfte Saisonniederlage setzte es am letzten Spieltag für die Fortuna gegen den 1. FC Nürnberg.