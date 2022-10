Anzeige

Bundesliga: Muss der FC Bayern mit Choupo-Moting verlängern? Neuer Vertrag für Choupo-Moting?

Darum taugt Choupo-Moting als Lewy-Nachfolger

Eric Maxim Choupo-Moting empfiehlt sich beim FC Bayern für höhere Aufgaben – und einen neuen Vertrag?

Drei Tore in zwei Spielen, dazu eine Vorlage und mehrere Torbeteiligungen: Eric Maxim Choupo-Moting will es beim FC Bayern noch einmal wissen! (FC Bayern: Warum es sich lohnt, Nagelsmann zu nerven)

Kein Wunder, dass der 33-jährige Angreifer ein großes Thema in der neuen Folge des SPORT1-Podcasts „Die Bayern-Woche“ ist. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Die Frage, die sich in Anbetracht seiner momentanen Leistungen stellt: Muss der Rekordmeister noch einmal über eine Vertragsverlängerung mit Choupo-Moting nachdenken?

„Bisher wurden darüber noch keine Gespräche geführt“, berichtet SPORT1-Chefreporter Kerry Hau. Der Plan der FCB-Bosse sah zuletzt eigentlich noch vor, dem Angreifer kein neues Arbeitspapier vorzulegen. Auch deshalb sondierten und sondieren sie auch weiter den Markt nach neuen Mittelstürmern.

Choupo-Moting mit sagenhafter Quote

Choupo-Moting selbst hatte sich bereits in der zurückliegenden Transferperiode ebenfalls mit einem Vereinswechsel beschäftigt. Ihm lagen mehrere Angebote vor, darunter ein lukratives aus dem arabischen Raum. Doch der kamerunische Nationalspieler entschied sich letztlich dagegen.

Nagelsmann mit Sonderlob für Choupo-Moting

Der Bayern-Coach weiß, was er an Choupo-Moting hat. Der gebürtige Hamburger ist im Schnitt alle 71 Minuten an einem Tor beteiligt – eine bessere Quote kann kein aktueller Bundesliga-Akteur vorweisen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Muss Bayern mit Choupo-Moting verlängern? „Das werden wir sehen“, sagte Nagelsmann nach dem 5:2-Sieg im Pokalspiel beim FC Augsburg zu SPORT1. „Er kann gerne weiter seine Leistung bringen. Er trainiert gut, er spielt gut. Das tut uns gut.“

Was für eine Vertragsverlängerung um ein weiteres Jahr sprechen könnte: Choupo-Moting und seine Familie fühlen sich privat sehr wohl in München, außerdem ist der Spieler in der Mannschaft sehr akzeptiert.

„Lassen wir Choupo jetzt mal ein bisschen spielen“, meinte Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic in den Katakomben der Augsburger Arena. „Er macht das sehr gut, wir wissen, was wir an ihm haben – und er, was er an uns hat.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

