Premier League: Aus für Steven Gerrard! Ex-Liverpool-Star bei Aston Villa entlassen

Tausende Euro! So sahnt die Tochter einer Liverpool-Legende ab

Steven Gerrard ist nicht mehr Trainer von Aston Villa. Der Klub zieht nach einer erneuten Pleite in der Premier League Konsequenzen.

Der 42-Jährige ist nach einer erneuten Pleite nicht mehr Trainer der Villans. Der Klub aus Birmingham gab noch am Donnerstagabend kurz nach der 0:3-Pleite beim FC Fulham die Trennung von Gerrard bekannt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Die Liverpool-Legende hatte in den vergangenen Wochen massiv in der Kritik gestanden. Der Klub aus Birmingham steckt mit neun Punkten aus elf Spielen mittendrin im Abstiegskampf. Es war die zweite Niederlage in Folge. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)