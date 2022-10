Lewandowski führt Barca wieder in die Erfolgsspur

Weltfußballer Robert Lewandowski hat den FC Barcelona nach der Pleite im Clasico zurück in die Erfolgsspur geführt.

Der Pole erzielte am Donnerstag beim 3:0 (3:0) in La Liga gegen den FC Villarreal nach zwei herausragenden Einzelaktionen die ersten beiden Treffer. Nach zehn Spielen liegt Barca mit 25 Punkten drei Zähler hinter dem Erzrivalen Real Madrid auf Rang zwei.