Nach Abgang: Ronaldo aus United-Kader gestrichen

Ronaldo fliegt für Chelsea-Spiel aus dem Kader © AFP/SID/OLI SCARFF

Nach seinem frühzeitigen Abgang ist Cristiano Ronaldo von Manchester United für das Duell am kommenden Samstag beim FC Chelsea gestrichen worden.

Nach seinem frühzeitigen Abgang ist Superstar Cristiano Ronaldo aus dem Kader von Manchester United für das Duell am kommenden Samstag beim FC Chelsea (18.30 Uhr/Sky) gestrichen worden. Dies gab der englische Topklub am Donnerstagabend in einem Statement bekannt. „Der Rest der Mannschaft konzentriert sich voll und ganz auf die Vorbereitung auf dieses Spiel“, hieß es weiter.

Noch am Abend reagierte Ronaldo bei Instagram auf seine Streichung. "Wie ich es in meiner gesamten Laufbahn immer getan habe, versuche ich, meinen Kollegen, meinen Gegnern und meinen Trainern gegenüber respektvoll zu leben und zu spielen. Das hat sich nicht geändert", schrieb der 37-Jährige, der sich in seinem Post nicht für sein Verhalten entschuldigte.

Für die jungen Spieler versuche er "ein Vorbild zu sein. Leider ist das nicht immer möglich, und manchmal werden wir in der Hitze des Gefechts überrumpelt". Ronaldo will aber "bald wieder" mit United "zusammen sein".

Am Mittwoch hatte der Portugiese beim 2:0-Sieg von United gegen Tottenham Hotspur in der 88. Minute vorzeitig den Innenraum des Stadions verlassen. Manchester hätte zu diesem Zeitpunkt noch mehrere Wechsel tätigen können. Medienberichten zufolge wollte Ronaldo nicht spät eingewechselt werden.