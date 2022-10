Die Eintracht-Zwickmühle! Außer Bayern-Talent Wenig nichts - Frankfurts Nachwuchsprobleme

Eintracht Frankfurt hat seit Jahren Probleme in der Nachwuchsarbeit. Trotz engen Terminkalenders greift Trainer Oliver Glasner daher nicht auf die eigene Jugend zurück. Marcel Wenig ist die Ausnahme - doch dieser kommt vom FC Bayern.

Am vergangenen Spieltag gegen Bayer Leverkusen ging für Marcel Wenig ein Traum in Erfüllung.

Vom Durchbruch ist der 18-Jährige, der im Pokal bei den Stuttgarter Kickers zehn Sekunden vor Schluss Mario Götze ersetzte, natürlich noch weit entfernt. Ein Eigengewächs ist Wenig zudem nicht, er kam von Beginn an mit anderen Ambitionen an den Main.

Wer folgt auf Barkok?

Aymen Barkok, inzwischen für den FSV Mainz 05 am Ball, wurde im November 2016 vom damaligen Trainer Niko Kovac ins kalte Wasser geworfen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Vollumfänglich durchgestartet ist der marokkanische Nationalspieler in der Bundesliga zwar noch nicht. 64 Pflichtspiele mit vier Treffern und sechs Vorlagen im Frankfurter Dress sind dennoch eine gewisse Hausnummer, die es erstmal zu erreichen gilt.

Glasner in der Zwickmühle

Trainer Oliver Glasner steckt in diesen anstrengenden Wochen mit Pflichtspielen im Drei-Tages-Rhythmus in der Zwickmühle.

Obwohl in der Defensive einige Profis ausgefallen und Ruhepausen nötig sind, zog der Österreicher keinen Jugendspieler nach oben. Ihnen fehlt offenbar noch das nötige Rüstzeug.

Obwohl die U19 der Eintracht in der Youth League auftrumpft und dort mit acht Zählern beste Chancen auf das Weiterkommen hat, spielen Talente wie Dario Gebuhr oder Mehdi Loune in den Überlegungen des Trainers keine Rolle.

Ernüchternde Bilanz trotz Krösches Mühen

Dabei hat Sportvorstand Markus Krösche in seiner ersten Saison bei den Frankfurtern alle Hebel in Bewegung gesetzt, um diese U21 knapp sieben Jahre nach der Abschaffung wieder ins Leben zu rufen und in der fünftklassigen Hessenliga starten zu lassen.