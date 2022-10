Formel 1: Bewegung im Budget-Vergehen von Red Bull?

Die FIA hat Red Bull bereits für die Überschreitung der Budget-Obergrenze für schuldig befunden. Noch warten die Formel-1-Fans jedoch auf das Urteil. Nun könnte Bewegung in die Sache kommen.

Vor knapp zwei Wochen hatte die FIA bekanntgegeben, dass Red Bull für schuldig befunden wird, die Budget-Obergrenze von 114 Millionen Pfund in der vergangenen Formel-1-Saison überschritten zu haben. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Den Schuldspruch hatte der viermalige Konstrukteurs-Weltmeister in einem Statement mit „Erstaunen und Enttäuschung“ aufgenommen. Red Bull war demnach weiter der Überzeugung, dass man 2021 die Budget-Grenze eingehalten habe, „so dass wir die Feststellungen der FIA sorgfältig prüfen müssen.“ (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1 )

Christian Horner und Red Bull müssen nun entscheiden

Nun liegt es also an Teamchef Christian Horner und seinem Team, ob man ein ABA annimmt und damit die vorgeschlagenen Strafen akzeptiert. Sollte dies nicht der Fall sein, kann sich Red Bull an ein Schiedsgericht wenden.