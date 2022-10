DTM: Nach Schumacher-Crash in Hockenheim - Mama Cora legt nochmal nach

Der Wirbel um David Schumachers Unfall beim DTM-Finale in Hockenheim geht weiter. Jetzt legt sich sein Unfallgegner Thomas Preining mit Cora Schumacher an.

Davids Mutter hatte ihren Sohn via Instagram in Schutz genommen. „Ich muss sagen, dass ich es absolut nicht okay finde von Thomas Preining, sich jedes Mal ohne jegliche Selbstreflexion negativ über unseren Sohn zu äußern“, schrieb sie da. „Er selbst hatte Oversteering und sein Auto nicht im Griff. Es ist ja immer einfacher die Fehler bei anderen zu suchen.“ (NEWS: Alles zur DTM)

Doch das bringt Cora Schumacher jetzt erst so richtig auf die Palme: „Herr Preining nimmt Frauen nicht ernst und das auch nicht im Motorsport“, fragt sie in einer neuen Instagram-Story. „Wow… und das in der heutigen Zeit?!“ Dann holt sie zum Gegenschlag aus: „Kleiner, schau doch erstmal, dass du deinen Porsche im Griff hast und ihn nicht im Titelkampf an die Wand hämmerst.“