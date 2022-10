Anzeige

Tennis: Wimbledon-Gerücht um Roger Federer Wimbledon-Gerücht um Federer

Ciao, Roger! Wie Federer zum Maestro wurde

Erst im September hat sich Roger Federer im Rahmen des Laver Cups vom Profi-Tennis verabschiedet. Nun wird in Großbritannien ein Gerücht angeheizt, dass er in Wimbledon in anderer Funktion zur ATP zurückkehren könnte.

Kommt Roger Federer schneller in den Tennis-Zirkus zurück als gedacht?

Wenn es nach Sue Barker geht, könnte der 20-malige Grand-Slam-Sieger bereits im kommenden Jahr in Wimbledon auf die ATP-Tour zurückkehren - allerdings in anderer Funktion. (NEWS: Alles zur ATP)

Die ehemalige Moderatorin und French-Open-Siegerin von 1976, die seit 1993 für die BBC in verschiedenen Rollen bei Wimbledon im Einsatz war und in diesem Sommer zurücktrat, deutete im Rahmen ihrer Buchvorstellung im Rose Theatre in Kingston an, dass der Schweizer das BBC-Kommentatoren-Team bei den altehrwürdigen Lawn Tennis Championships verstärken könnte. Zuerst berichtete das britische Medien- und Nachrichtenunternehmen Kingston Nub News darüber. (SERVICE: ATP-Kalender)

Bereits bei seinem Rücktritt versicherte die langjährige Nummer eins der ATP-Weltrangliste, dass sie dem Tennis auch nach seinem Rücktritt eng verbunden bleiben will.

„Ich weiß nicht genau, wie meine Zukunft aussehen wird, aber ich möchte mich nicht vollständig von dem Sport distanzieren, der mir alles gegeben hat“, sagte der 41-Jährige dem Schweizer Sender RTS. (SERVICE: ATP-Weltrangliste)

Dass dies eine Zukunft als Kommentator beinhalten könnte, hat Federer bestätigt.. „Ich habe immer gedacht, dass ich nie als Journalist arbeiten werde oder dass das Kommentieren nie etwas für mich sein wird, aber vor sechs Monaten dachte ich: ‚Oh, weißt du was? Das eine oder andere Spiel zu kommentieren oder auf diese Weise etwas zurückzugeben, das könnte ich mir vielleicht vorstellen.“

Unabhängig von seinem Prestige würde der „Maestro“ perfekt in die Strategie der BBC bei Wimbledon passen. In diesem Jahr fanden sich im prominent besetzten Kommentatorenteam die ehemaligen Champions John McEnroe, Martina Navratilova, Billie Jean King und Pat Cash sowie Tracy Austin, Johanna Konta, Caroline Wozniacki, Tim Henman und Annabel Croft.

Federers erster öffentlicher Auftritt nach seinem Karriereende

Neben diesem Gerücht ist mittlerweile auch durchgesickert, wann Federer erstmals wieder in der Öffentlichkeit auftreten wird. Nach der Absage bei seinem Heimturnier in Basel wird er am 19. November in Tokio einen Termin seines Sponsors Uniqlo wahrnehmen.

Allerdings wird er nicht selbst an einem Schaukampf teilnehmen, sondern zusammen mit Shingo Kunieda Tennisunterricht geben. Rollstuhl-Tennisspieler Kunieda gewann in seiner Karriere ebenfalls 20 Grand-Slam-Titel. Zudem holte der 38-Jährige bei den Paralympischen Spielen 2008 (Peking) und 2012 (London) Gold im Einzel sowie 2004 (Athen) im Doppel. (NEWS: Historischer Moment in Wimbledon)