Bundesliga: Neuer fällt verletzt aus - Das ist lange Krankenakte

Manuel Neuer fehlt dem FC Bayern derzeit wegen einer Schulterverletzung. In seiner langen Karriere hatte der Keeper schon zahlreiche Ausfälle. SPORT1 blickt auf seine Verletzungen zurück.

„Er hat nach wie vor Schmerzen. Er kennt seinen Körper aber am besten. Wir werden kein Risiko eingehen, dass er längerfristig ausfällt“, erklärte Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor der Partie.

Neuer fehlt Bayern 655 Tage

Die Verantwortlichen gehen behutsam mit ihrem Schlussmann um, schließlich stehen noch wichtige Spiele vor der WM-Pause an. „Es ist keine bewusste Pause, sondern der Situation angepasst. Alles im Schulterbereich ist für einen Torwart ungünstig. Wenn du extreme Schmerzen hast, kannst du nicht so schnell reagieren. Als Torwart ist unmöglich seine Leistung abzurufen“, schilderte der Bayern-Coach.

Eine Besserung ist aber noch nicht in Sicht. So fehlte er beim Training am Donnerstag und dürfte damit auch für die Partie gegen die TSG Hoffenheim ausfallen.