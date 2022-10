Anzeige

Ski Alpin: Ersatz nach Lake-Louise-Aus gefunden Ersatz nach Lake-Louise-Aus gefunden

Mont Tremblant wird ab 2023/24 Teil des Ski-Weltcups sein © Imago

SPORT1

Mit Lake Louise verliert der alpine Weltcup-Kalender eine echte Traditionsstrecke. Aber mittlerweile ist Ersatz gefunden und die kanadischen Ski-Fans können aufatmen.

Nach dem überraschenden Weltcup-Aus von Lake Louise ab dem nächsten Winter bleibt Kanada auch weiterhin im FIS-Kalender vertreten.

Wie der Ski-Weltverband FIS mitteilte, sollen am 2. und 3. Dezember 2023 zwei Riesenslalom der Frauen in Tremblant stattfinden. (SERVICE: Weltcup-Kalender)

„Wir sind der FIS dankbar für diese Gelegenheit und freuen uns, einen Weltklasse-Resort-Partner zu haben, der bereit ist, in unsere gemeinsame Vision zu investieren“, sagte Therese Brisson, Präsidentin und CEO von Alpine Canada. „Angesichts der Stärke unseres kanadischen Frauen-Ski-Teams in den technischen Disziplinen sind wir sehr daran interessiert, für unsere Fans einen Frauen-Weltcup mit diesen Disziplinen in Kanada auszurichten. (NEWS: Alles zum Ski Alpin)

Die kanadische Rennläuferin Valérie Grenier, die ihre Stärken in der Abfahrt und im Super-G hat, ist von der Aussicht auf weitere Heimrennen begeistert. „Ich bin begeistert, dass ich die Möglichkeit habe, in Mont Tremblant an einem Weltcup teilzunehmen.“

Tremblant muss noch zwei Hürden nehmen

Auch das Skigebiet in der kanadischen Provinz Québec freut sich über diese Herausforderung. „Wir sind hoch motiviert durch die Aussicht, einen zukünftigen FIS-Weltcup auszurichten“, sagte Patrice Malo, Präsident und Chief Operating Officer der Mont Tremblant Resorts Gesellschaft. „Die Zusammenarbeit mit Alpine Canada in den verschiedenen Phasen zur Ausrichtung des Weltcups im Riesenslalom der Frauen hat für uns Priorität.

Um für Planungssicherheit zu sorgen, ist ein Vertrag mit dem Weltverband über mindestens drei Jahre geschlossen worden. Dafür wird aktuell ein lokales Organisationskomitee zusammengestellt, das sich aus technischen, kommerziellen und Eventmanagement-Experten zusammensetzt, um eine nachhaltige Organisation der Weltcup-Veranstaltungen zu garantieren.

Zusätzlich sind in noch in diesem Herbst Pistenarbeiten geplant, um vom 27. Februar bis 2. März 2023 eine Testveranstaltung organisieren zu können. Diese Arbeiten und die erfolgreiche Durchführung der Testveranstaltung sind Voraussetzung für die finale Aufnahme in den Weltcup-Kalender. (SERVICE: Alle Rennen im SPORT1-Liveticker)

Das Aus von Lake Louise nach diesem Winter kam überraschend für die Skiwelt. Gründe für diese Entscheidung der Veranstalter in Lake Louise sollen finanzielle Aspekte sowie interne Streitereien um die Sperrung des Skiressorts im Banff-Nationalpark an den Weltcup-Wochenenden sein.

Lake Louise ist bereits seit über 40 Jahren Austragungsort. Jahrelang war der Ort in den Rocky Mountains der Auftakt in die Speed-Weltcups.