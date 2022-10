Transfermarkt: Union-Star Becker verrät Wunsch - Winter-Transfer in die Premier League?

„Natürlich bin ich ein Mann mit Ambitionen, und der Verein weiß das auch“, betonte Becker im Gespräch mit dem niederländischen Portal Voetbal International meinte sogar, dass die nötige Ablösesumme nicht die höchste sein müsse, denn „ich bin ja auch schon 27, also nicht mehr der Jüngste“, fügte er hinzu.

Als mögliche Ziele in den Niederlanden nannte der Angreifer neben PSV Eindhoven auch seinen Ausbildungsverein Ajax Amsterdam, denn „nur Ajax oder PSV können mich bezahlen“. Alle anderen Klubs aus der Eredivisie kämen wohl nicht infrage. „Mein Traum ist nicht mehr die Eredivisie, das ist vorbei“, erklärte er.

Von seinem Ex-Klub, auf den ab 2015 Stationen bei PEC Zwolle und ADO ten Hag folgten, bis er schlussendlich 2019 in Berlin landete, schwärmte er auch heute noch.

Becker spricht über Bundesliga- oder PL-Wechsel

„Alle Jungs, die sie weggeschickt haben, kommen dorthin zurück. Es wäre schön, über einen Umweg in der Arena spielen zu können“, betonte Becker. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

In der laufenden Saison steht Becker in zehn Bundesliga-Einsätzen bei zehn Scorerpunkten, die sich aus sechs Toren und vier Vorlagen ergeben und lieferte damit wohl auch einen entscheidenden Beitrag zur Tabellenführung seiner Berliner.

„Es ist doch kein Geheimnis in unserem Geschäft, dass Top-Leistungen Begehrlichkeiten wecken. Aber am Ende ist und bleibt Union der Ansprechpartner zu Ablösefragen in der Angelegenheit, eine Ausstiegsklausel existiert nicht“, machte Goll Klar, der betonte: „Momentan setzt sich Sheraldo weder mit anderen Klubs noch mit seiner Zukunft auseinander, sondern lebt seinen Traum bei Union.“