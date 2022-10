FIFA-Frauen-WM: Maskottchen Tazuni sorgt für Pinguin-Diskussion zwischen Australien und Neuseeland

2023 steht die Frauen-WM in Australien und Neuseeland an. Die Vorstellung des Maskottchens Tazuni sorgt direkt für eine kuriose Diskussion und erfordert Aufklärungsbedarf seitens der FIFA.

Die Weltmeisterschaft wird in Australien und Neuseeland ausgetragen, zwei Länder, die eigentlich für ihre Konkurrenz untereinander bekannt sind. Dementsprechend soll besonders das Pinguin-Maskottchen ‚Tazuni‘, der Name ist inspiriert von der Tasmanischen See, die beide Inseln voneinander trennt, sinnbildlich für die Verbindung der beiden Länder stehen.