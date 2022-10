Anzeige

Bundesliga: Schalke trifft Trainer-Entscheidung: Kreutzer übernimmt gegen Hertha Schalke trifft Trainer-Entscheidung

Schalke? "Das macht kein Top-Trainer mehr!"

Der FC Schalke 04 hat eine Entscheidung auf der Trainerbank getroffen.

Matthias Kreutzer wird am Sonntag gegen Hertha BSC auf der Bank sitzen und das Team als Interimstrainer betreuen, teilte der Klub auf der eigenen Website mit. (NEWS: Erster Kandidat sagt Schalke ab!)

Die Entscheidung wurde von der sportliche Leitung des FC Schalke 04 in einer Abstimmung mit dem Gesamtvorstand getroffen.

„Wir werden für die Entscheidung über die Neubesetzung auf der Position des Chef-Trainers im Sinne des Klubs alle Optionen, die sich uns auch kurzfristig bieten, intensiv prüfen“, verkündete der Klub. „Das ist unsere Verantwortung gegenüber den 165.000 Mitgliedern und Millionen von Fans.“

Kreutzer wird von Büskens & Co. unterstützt

„Das Trainer-Team angeführt von Matthias Kreutzer wird die Mannschaft in der kurzen Zeit, die zur Verfügung steht, bestmöglich auf das wichtige Spiel in Berlin vorbereiten“, teilte die sportliche Leitung mit Hinblick auf die Partie am Sonntag mit. (Bundesliga: Hertha BSC - Schalke 04, So. ab 17.30 Uhr im LIVETICKER)

Dort wird der 39-Jährige nicht zum ersten Mal als Hauptverantwortlicher an der Seitenlinie stehen. In der vergangenen Saison tat er das bereits beim 3:0-Sieg in Ingolstadt.

Unterstützung erhalten wird Kreutzer dann von gesamten Trainer-Team um Mike Büskens, Beniamino Molinari und Simon Henzler, wenn er am Sonntag als Hauptverantwortlicher an der Seitenlinie steht.

Kreutzer war zuvor als Co-Trainer tätig. In der Vergangenheit arbeitete er als Videoanalyst und leitete auch schon die Trainingseinheit am Mittwoch. Mit Hinblick auf Sonntag verspricht man sich in der Schalker Chef-Etage also den größtmöglichen Erfolg durch Kreutzer.

Schafft er mit den Königsblauen die Wende? Drei Punkte gegen den direkten Konkurrenten wären für die Knappen Gold wert, weiß auch Sportchef Rouven Schröder: „In den letzten fünf Ligaspielen vor einer außergewöhnlich langen Pause müssen wir punkten, um uns im Anschluss bestmöglich auf eine für unseren Verein wegweisende Rückrunde vorzubereiten.“

