Jochbeinbruch bei BVB-Profi Meunier

Borussia Dortmund muss bis zur WM-Pause im November auf Thomas Meunier verzichten. Der Rechtsverteidiger des BVB und der belgischen Fußball-Nationalmannschaft hat einer Vereinsmitteilung zufolge am Dienstag im DFB-Pokal-Zweitrundenspiel beim Zweitligisten Hannover 96 (2:0) einen Jochbeinbruch erlitten.

Meunier war am Mittwoch nach rund einer Stunde ausgewechselt werden. Er sei bereits erfolgreich operiert worden und werde in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen. "Der Nationalspieler ist aber voller Hoffnung, mit Belgien an der Weltmeisterschaft Ende des Jahres teilnehmen zu können", teilte der BVB mit.