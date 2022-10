Europa League Heute LIVE: FC Arsenal - PSV Eindhoven im TV, Stream, Liveticker

Europa League: FC Arsenal - PSV Eindhoven

Sportlich läuft es für die Gunners überragend: Das Team von Mikel Arteta führt die Premier League an, auch in der Gruppe A stehen die Londoner mit neun Punkten aus drei Spielen an der Spitze. Eindhoven, zweiter in der Eredivisie, folgt mit zwei Punkten weniger auf Rang zwei.