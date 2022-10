Nach Buschkow: Wasserspringer „versuchen, Lösung zu finden“

Nach den Vorwürfen gegen den ehemaligen Bundestrainer Lutz Buschkow sind die deutschen Wasserspringer ohne Chefbundestrainer in den Weltcup gestartet.

Nach den Vorwürfen gegen den langjährigen Bundestrainer Lutz Buschkow sind die deutschen Wasserspringer am Donnerstag ohne Chefbundestrainer in den Weltcup in Berlin gestartet (bis 23. Oktober).