TI 2022: 107-Minuten-Wahnsinn! Marathon-Match endet mit deutschem Gewinner TI11: 107 Minuten! Wahnsinn bei Dota-WM

Nach einem Marathon-Match zieht ein Münchener in die nächste Runde der Dota 2 WM ein © Valve

Niklas Walkerling

In Rekordspielzeit rückt ein Deutscher in die nächste Runde der Dota 2 WM vor. Währenddessen offenbart Südamerika einen ernstzunehmenden Titelaspiranten, der Evil Geniuses auf die Bretter schickt.

Playoff-Tag #1: Mit einem Donnerschlag ins Halbfinale und ein Marathon-Match mit deutschem Sieger.

Thunder Awaken setzte am ersten Playoff-Tag ein dickes Ausrufezeichen und schlug das Team von Evil Geniuses relativ deutlich mit 2:0. Dass die Südamerikaner auf dem Vormarsch sind, ist zwar nichts Neues, doch in diesem Ausmaß dann doch überraschend. Für EG geht es ab jetzt im Lower Bracket weiter, wo sie am 21. Oktober auf ein weiteres lateinamerikanisches Roster treffen. beastcoast hat sich in Stellung gebracht und die erste Runde des Lower Brackets überstanden.

Europa knüpfte derweil an die starke Performance aus der Gruppenphase an. Im zweiten Winner Bracket Viertelfinale schlug Team Secret das mächtigste Team Chinas, PSG.LGD. Partie eins war ein glatter Stomp in 23 Minuten und einem Score von 23:3. Daraufhin wechselte LGD die Taktik im Draft, wodurch sie das Match zumindest bis in die 25. Minute ausgeglichen gestalten konnten. Von da an ließ sich das Roster um Routinier Clement „Puppey“ Ivanov aber nicht länger zurückdrängen. Mit einem 2:0 trifft Secret am 22. Oktober auf besagtes Thunder Awaken.

Aus deutscher Sicht gibt es ebenfalls nur gute Neuigkeiten zu berichten. Gaimin Gladiators und der deutsche Support-Spieler Erik „tOfu“ Engel schickten Fnatic nach Hause. In einem Best-of-1 spielten die Europäer ein sehr rundes Line-Up, dass aber Zeit brauchte, um in Fahrt zu kommen. Mit Storm Spirit und Morphling waren sie optimal fürs Lategame gerüstet und den Core-Helden Fnatics, Templar Assassin und Sniper, deutlich überlegen.

Längstes Dota 2 Match in über vier Jahren

Der Münchener Daniel „Stormstormer“ Schoetzau hat ebenfalls Grund zum Jubeln. Sein Team gewann in einem Marathon-Match nach geschlagenen 107 Minuten die Partie gegen Royal Never Give Up (RNG). Das Spiel schien bereits mehrere Male einen Sieger erkoren zu haben, doch beide Teams haderten mit ihrer Chancenverwertung.