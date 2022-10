Was macht eigentlich Ex-BVB-Torjäger Paco Alcacer?

Paco Alcácer ist der letzte Siegtorschütze für den BVB gegen den FC Bayern. Der Spanier zeigt sich nach seinem Aus in Villareal wieder in Torlaune. Doch wie lange spielt sein Körper mit?

Er war der letzte Siegtorschütze des BVB in einem Ligaspiel gegen die Bayern - und geht jetzt in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf Torejagd.

Dort versucht der 29 Jahre alte Spanier seine Karriere wieder in Gang zu bringen, die nicht zuletzt wegen seiner vielen Verletzungen etwas in Stocken geraten war.

Alcácer wird zum Matchwinner gegen Bayern

Gleich in seinem ersten Duell im BVB-Dress mit den Münchnern im November 2018 spielt er eine wichtige Rolle. In seinem sechsten Einsatz für die Dortmunder zeigt er wieder seine Qualitäten als Torjäger.

Schließlich wartet der BVB seit sieben Bundesliga-Begegnungen auf einen Erfolg über die Bayern - eine Serie, die sie auch am vergangenen Samstag nicht beenden konnten. Immerhin reichte es in diesem Fall für ein Unentschieden.

Altbekannte Probleme für Alcácer bei Villareal

Alcácer zieht es daraufhin zurück in die Heimat zu Villareal , wo er schnell Fuß fasst. Bei seinem Debüt gegen Osasuna trifft er prompt und bereitet noch einen weiteren Treffer vor. Insgesamt stehen im ersten Halbjahr sechs Torbeteiligungen in 13 Ligaspielen zu Buche.

Das liegt dabei nicht nur an der starken Konkurrenz wie Carlos Bacca, Fer Niño, Samuel Chukwueze oder Yeremy. Sein Körper kommt mit dem fordernden Spielstil von Emery nicht zurecht, sodass er wie in Dortmund immer wieder wegen Muskelverletzungen ausfällt. Er verliert den Status als Stammspieler.

Alcácer forciert Wechsel nach Asien

Es musste also ein neues Team her. Die Wahl fiel auf einen Wechsel ins europäische Ausland und zwar zu Sharjah FC. Die Umstände sind jedoch kurios .

Zunächst wurde eine Leihe zwischen den Teams ausgehandelt, doch der Klub teilte dem Spanier bei dessen Ankunft mit, dass man ihn gerne fest verpflichten würde und ihm dasselbe Gehalt zahlen würde, das er in den verbleibenden drei Jahren in Villareal bekommen hätte.

Diese Forderung kam dem „gelben U-Boot“ gerade recht. Emery setzte schon längst nicht mehr auf den Stürmer und wollte ihn schon in der vorherigen Transferperiode loswerden. Sogar mit Trainingsverbot drohte er. Die Parteien einigten sich schnell, denn das Gehalt von Alcácer hemmte den spanischen Klub in seinen Transferaktivitäten.

Starker Start für Alcácer bei Sharjah FC

Noch besser lief es sechs Tage später in seiner ersten Partie von Beginn an. Beim 3:0-Sieg gegen den FC Baniyas brachte er sein Team in Führung und bereitete die anderen zwei Treffer vor. In den folgenden Partien verhalf der Spanier mit seinen Toren und Vorlagen ebenfalls zum Erfolg seines Teams, das die Tabelle anführt.