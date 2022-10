NBA 2K23: Halloween is coming! Season Two bringt allerhand gruselige Inhalte

Die zweite Season von NBA 2K23 startet am Freitag, den 21. Oktober 2022 © 2K

Der Herbst ist längst da und damit naht natürlich auch Halloween. In der zweiten NBA 2K23-Saison dreht sich alles um das „spuktakuläre“ Event und bringt allerlei neue Inhalte für Maine Karriere, Mein Team und mehr.

Heute gab 2K bekannt, dass NBA® 2K23 Season 2 diesen Freitag startet, mit neuen Inhalten für Meine KARRIERE, Mein TEAM und The W*, die Fans in Halloween-Stimmung versetzen werden. Der Grammy-Preisträger und mehrfach mit Platin ausgezeichnete Hip-Hop-Künstler J. Cole hat eigenhändig 20 Songs für Season 2 ausgewählt und stellt die neue Dreamville-Kleidung vor.

In NBA 2K23 Season 2 folgen die Spieler:innen Devin Booker von den Phoenix Suns aus der brütenden Hitze von Phoenix in den Wilden Westen, in der Hoffnung, Gold bei der Larry O‘Brien Trophy einzuheimsen, indem sie Teams wie die führenden Champions der Golden State Warriors herausfordern. Weitere neue Inhalte: