BVB: Sebastian Kehl schlägt Alarm! Trotz Sieg im DFB-Pokal - Ziele sind in Gefahr!

„In der heutigen Form“ werde es „nicht ganz bis zum Ende reichen“, sagte der 42-Jährige nach dem 2:0-Sieg bei Hannover 96 am Mittwochabend. Die Mannschaft sei durchaus in der Lage, einen Titel zu gewinnen, „aber wir müssen uns steigern“.

In Hannover hatte sich der BVB lange schwergetan. Nur Keeper Gregor Kobel war es zu verdanken, dass das Team von Trainer Edin Terzic ohne Gegentor blieb und sich schadlos aus der Affäre zog. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan des DFB-Pokals)

Kehl-Klartext auch nach Union-Pleite

„Die Kritik, die aktuell auf uns einprasselt, ist berechtigt. Was wir zeigen, ist zu wenig. So kann man gegen Union Berlin am Ende nicht bestehen, auch wenn wir es im zweiten Durchgang besser gemacht haben“, sagte Kehl bei SPORT1.