FIFA 23 – So schießt ihr die derzeit besten Ecken

In FIFA 23 wurden Eckbälle neugestaltet. Auch wenn Tore nach Ecken immer noch schwierig sind, können diese Tipps zu größerem Erfolg verhelfen.

Standards können in FIFA eine absolute Geheimwaffe sein. Sie sind jedoch nicht einfach auszuführen. In FIFA 23 wurde das System leicht verändert und gibt Spielern nun noch mehr Möglichkeiten, um mit dem ruhenden Ball für Gefahr zu sorgen.

Die besten Ecken-Varianten in FIFA 23

Eine erste Variante ist, den Ball vom Torwart wegzuschlagen. Dafür sollte von der rechten Ecke ein Rechtsfuß, von links ein Linksfuß, schießen. Spieler sollen nun so weit wie möglich Richtung Tor zielen, und auch mit dem rechten Stick so weit wie möglich in diese Richtung lenken. Der Cursor soll dabei mittig vom Ball platziert werden.