Bundesliga: FC Bayern, BVB und Co. lehnen Super League weiterhin ab

Bayern in die Super League? "Wäre die einzige Alternative"

Super-League-Projekt mit neuem Chef

Die Organisatoren der umstrittenen Super League hatten jüngst einen erneuten Anlauf unternommen und dabei auch auf die deutschen Vereine gesetzt. „Natürlich möchte ich auch den deutschen Klubs vermitteln, was sich an der Herangehensweise geändert hat“, meinte Bernd Reichart, neuer Chef von A22 Sports Management, das die Super League unterstützt, der Deutschen Presse-Agentur .

„Ich freue mich auf Gespräche in jedem europäischen Territorium, natürlich auch in Deutschland. Anders als vergangenes Jahr liegt kein fertiges Format in der Schublade“, führte Reichart aus. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)