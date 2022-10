US-Sport: Wilder Bär bringt fast zwei junge College-Ringer um

Zwei College-Ringer werden in den Vereinigten Staaten zum Opfer einer Grizzlybär-Attacke. Für die jungen Sportler ein Kampf um Leben und Tod.

Diese Geschichte hätte ganz anders ausgehen können! Zwei College-Ringer aus dem US-Bundesstaat Wyoming haben am zurückliegenden Wochenende die Attacke eines Grizzlybären überlebt.

Grizzlybär greift College-Ringer an

Cummings, der während der Attacke auch hätte fliehen können, versuchte dagegen alles, um den Bären abzuwehren. „Ich wollte meinen Freund nicht verlieren. Es war schlimm. Da war ein großer Bär auf ihm drauf. Ich hätte weglaufen und möglicherweise einen Freund verlieren können - oder ihn befreien und retten“, so der Sportler.

Einfach war seine Rettungsaktion aber mitnichten. Cummings trat das Raubtier und zog an seinem Fell, prompt griff der Bär auch ihn an. „Er stieß mich auf den Boden und drückte mich dann mit seinem Kopf auf den Boden und gegen die Bäume. Dort hat er mich dann angegriffen. Sofort habe ich meine Hände in sein Maul gesteckt, damit er sich nicht meinen Hals vornehmen konnte“, erinnert sich der Wrestler zurück.