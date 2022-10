WWE: Bret Hart fordert Goldbergs Rauswurf aus der Hall of Fame

Bald 23 Jahre ist es her, dass ein missglückter Tritt eines prominenten Kollegen Wrestling-Ikone Bret Hart in den unfreiwilligen Ruhestand schickte - und noch immer nimmt er es ihm übel.

Bret Hart: WWE sollte „Goldberg rausnehmen“

„Ich fand immer, dass wenn Goldberg in die Hall of Fame geht, sollte auch Horowitz in die Hall of Fame“, sagte Hart in Anspielung auf den legendären „Jobber-König“ Barry Horowitz, der in der früheren WWF jahrelang als Kanonenfutter für die größeren Stars eingesetzt worden war.