Sportwetten: Union Favorit gegen Bochum

Tabellenführer Union Berlin geht am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) als klarer Favorit in das Auswärtsspiel bei Schlusslicht VfL Bochum. Der Sportwettenanbieter bwin notiert den Überraschungs-Spitzenreiter für die Begegnung des elften Spieltags mit einer Quote von 1,93. Sollte dagegen Bochum seinen erst zweiten Saisonsieg feiern, gibt es bei einem Euro Einsatz vier Euro zurück.

Borussia Dortmund, in der Vorwoche von Union mit 0:2 geschlagen, findet dagegen laut bwin am Samstag (15.30 Uhr/Sky) angesichts einer Quote von 1,52 im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart (5,75) in die Erfolgsspur zurück. Der VfB hatte zuletzt beide Pflichtspiele unter Interimstrainer Michael Wimmer gewonnen. Eine noch „schlechtere“ Quote als der BVB hat am Wochenende nur Bayern München (1,49) bei der TSG Hoffenheim vorzuweisen.