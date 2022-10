Boxen: Tyson Fury beendet wirre Saga - nächster WM-Kampf steht jetzt

Wie Furys Management am Donnerstag mitteilte, steigt der Kampf um den Titel des Weltverbandes WBC am 3. Dezember im Stadion von Tottenham Hotspur in London. Damit endete eine hanebüchene Saga rund um Furys kommenden Gegner.

Tyson Fury kämpfte schon zweimal gegen Dereck Chisora

Nach seinem bislang letzten Kampf gegen Dillian Whyte am 23. April hatte Fury mehrfach seinen Rücktritt erklärt, um wenig später wieder sein Comeback anzukündigen. Erst strebte er eine Titel-Vereinigung mit WBA-, WBO-und IBF-Champion Alexander Usyk an, der jedoch 2022 nicht mehr kämpfen will. Ein Duell mit dem Ex-Weltmeister Anthony Joshua platzte, während sich Charr öffentlichkeitswirksam als Ersatz ins Spiel brachte. Am Ende wurde es Chisora (38), den Fury bereits 2011 und 2014 besiegt hatte.