Jamal Musiala: "Ballon d‘Or ist ein Ziel" - der Bayern-Star bei SPORT1 über Ballon d'Or & schwärmt von Davies

Jamal Musiala spricht nach dem Sieg des FC Bayern in Augsburg im Kurz-Interview mit SPORT1 über seine Platzierung beim Ballon d‘Or. Auch „Bruder“ Alphonso Davies ist Thema.

Per Schützenfest ins Achtelfinale!

Der FC Bayern hat sich in der 2. Runde des DFB-Pokals mit 5:2 gegen den FC Augsburg behauptet. Matchwinner war Eric Maxim Choupo-Moting mit zwei Toren und einer Vorlage, doch auch Jamal Musiala hatte mit einem sehenswerten Treffer Anteil an dem Triumph. (NEWS: Alle aktuellen Infos zum DFB-Pokal)

Zufrieden mit seiner Leistung war der 19-Jährige allerdings nicht, wie er nach Spielende am SPORT1 -Mikrofon klarstellte. Musiala sprach nach dem Achtelfinal-Einzug auch über seine Platzierung beim Ballon d‘Or , seine „Bromance“ mit Alphonso Davies sowie den anstehenden Champions-League-Kracher in Barcelona.

SPORT1: Jamal, was hat diesmal gegen Augsburg besser geklappt als beim Aufeinandertreffen in der Bundesliga?

Jamal Musiala: Wie wir in der zweiten Halbzeit angetreten sind, war wichtig. Das müssen wir über das gesamte Spiel machen. In den ersten zehn Minuten waren wir wieder nicht da – und das ist ein Problem. Wenn wir nicht direkt da sind, kann das Spiel schon am Anfang entschieden werden. Wir haben das nach dem Seitenwechsel gut umgesetzt, waren hungrig, haben die Chancen gekriegt und die Tore gemacht.