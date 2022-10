Historisches NBA-Debüt: Ein neues Kronjuwel der Liga funkelt schon

Überraschung an Stelle 1: So reagierte Banchero auf den Pick

In der statistikverliebten Liga sorgte das gleich für Aufhorchen, denn in den vergangenen drei Jahrzehnten waren nur zwei Spieler in ihrem ersten Match auf mindestens 25 Punkte, fünf Rebounds und fünf Assists gekommen: Grant Hill 1996 und LeBron James 2003. Auch vorher hatten nur wenige Rookies gleich beim Debüt so aufgetrumpft, unter ihnen Elgin Baylor und Kareem Abdul-Jabbar. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)