Felicia Mutterer: "Einfach machen" - von Mädchen in der Männermannschaft zur Investorin

In ihrer neuen Portrait-Kolumne beschäftigt sich Mara Pfeiffer mit der Geschichte vom einzelnen Mädchen in einer Männermannschaft bis hin zur Gesellschafterin von einem Drittligisten.

Manchmal beginnt eine Liebe früh und bleibt fürs ganze Leben. So ist das bei Felicia Mutterer und ihrer Liebe zum Fußball. Die beginnt im Kindesalter auf dem Platz: Sie spielt, sie stürmt, sie trifft. Liebt, was sie tut. Wird Torschützenkönigin in der D-Jugend.