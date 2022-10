MLB: New York Yankees verlieren Auftaktspiel der LC-Series gegen Houston Astros

Die New York Yankees verlieren ihr Auftaktspiel der League Championship Series gegen die Houston Astros. Überragender Mann des Spiels ist Houstons Starting Pitcher Justin Verlander.

Der Starting Pitcher der Astros Justin Verlander war der überragende Mann auf dem Feld. In sechs starken Innings gelangen dem 35-Jährige elf Schläge. Yuli Gurriel, Chas McCormick und Jeremy Pena erzielten alle einen Homerun. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der MLB)

Die Astros stehen zum sechsten Mal in Folge in der ALCS und wollen zum vierten Mal in dieser Zeitspanne die World Serie erreichen. Gegen die Yankees ging die Mannschaft aus Houston voll erholt ins Spiel.