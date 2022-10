NBA: Luka Doncic liefert Gala - Dallas Mavericks verlieren trotzdem

Anzeige

Die Dallas Mavericks verschenken eine komfortable Führung und müssen sich trotz Glanzleistung von Luka Doncic geschlagen geben. Außerdem feierte Zion Williamson sein Comeback und in Memphis ging es in die Overtime.

Luka Doncic macht dort weiter, wo er aufgehört hat - doch es war trotzdem nicht genug! (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Die Dallas Mavericks um den slowenischen Superstar verschenkten nach einer komfortablen Führung zur Halbzeit den Sieg bei den Phoenix Suns und verloren am Ende knapp mit 105:107. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Doncic war mit 35 Punkten, neun Rebounds und sechs Assists der beste Spieler neben Neuzugang Christian Wood, der 25 Punkte und acht Rebounds auflegte. Der Deutsche Maxi Kleber kam auf zwei Punkte und fünf Rebounds, war aber wie gewohnt stark in der Defensive. Für die Suns glänzte offensiv vor allem Devin Booker mit 28 Punkten und neun Vorlagen.

Lee versenkt Gamewinner für die Suns

In einer fesselnden Schlussphase und einem genialen Lauf von Wood, der 16 Punkte am Stück erzielte, kämpften sich die Suns wieder und wieder zurück in die Partie.

Drei Minuten vor Ende bescherte Booker Phoenix die erste Führung. Mit einem Dreier baute Damion Lee diese nochmals aus.

Doncic verwandelte mit einem And-1 32 Sekunden vor Schluss den Ausgleich, doch gegen Lees letzten Wurf kurz vor dem Buzzer hatte auch der Slowene keine Antwort mehr.

Magic verlieren mit Franz Wagner

Trotz eines starken Auftritts von Shootingstar Franz Wagner verloren die Orlando Magic zum NBA-Auftakt.

In ihrem ersten Saisonspiel in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga unterlagen die Magic bei den Detroit Pistons mit 109:113, der 21-jährige Wagner kam einen Monat nach dem Gewinn von Bronze bei der Heim-EM auf 20 Punkte. Bruder Moritz Wagner stand wegen einer Knöchelverletzung nicht im Kader.

Zion feiert Comeback bei Pelicans-Sieg

Supertalent Zion Williamson feierte derweil, nachdem er die vergangene Saison wegen einer Fußverletzung komplett verpasst hatte, sein Comeback für die Pelicans in der Regular Season - und meldete sich mit einer starken Leistung zurück.

Das Team aus New Orleans gewann gegen die auf dem Papier favorisierten Brooklyn Nets mit 130:108. Neben Williamson spielten sich vor allem Brandon Ingram und C.J. McCollum in den Vordergrund.

Die Pelicans überrannten das mit Superstars besetzte Team um Kevin Durant, Kyrie Irving und Ben Simmons schon im ersten Viertel und erspielten sich eine komfortable 18-Punkte-Führung. In Viertel Zwei schlugen die Nets zurück und es ging mit einem 50:58 aus Seiten Brooklyns in die Pause.

Durant war für die Mannschaft von Steve Nash der herausragende Mann und führte mit 31 erzielten Punkten beide Teams im Scoring an. Jedoch konnte auch KD seine Mannschaft nicht vor einer Niederlage bewahren. Der Team-Basketball der Pelicans war zu gut (31 Assists) und auch die Dreier fielen besser.

Im dritten Viertel zogen die Gäste wieder davon und spielten im Schlussabschnitt den Sieg. Ein verdienter Erfolg für New Orleans. Flop des Spiels war Simmons, der auf gerade mal vier Punkte kam.

Overtime-Thriller in Memphis

Die Memphis Grizzlies erkämpften sich gegen die New York Knicks nach Gleichstand in der regulären Spielzeit in der Overtime einen 115:112-Sieg.

Überragender Mann für die Grizzlies war wie gewohnt Ja Morant. Der Shootingstar brachte 34 Punkte und neun Assists auf Stat-Board und führte seine Mannschaft fast im Alleingang zum Sieg.

Für die Knicks debütierte der Deutsche Isaiah Hartenstein, der mit 16 Punkten und acht Rebounds ein mehr als solides Spiel ablieferte und neben Cam Reddish enorme Energie von der Bank brachte.

Memphis war in Hälfte eins die bessere Mannschaft und erspielte sich eine 61:46-Führung. Doch die New Yorker kamen hungrig aus der Pause und wollten sich nicht so einfach geschlagen geben. In einem starken dritten Viertel holte das Team von Tom Thibodeau auf und schaffte es im Schlussabschnitt gleichzuziehen.

Reddish glich bei drei Sekunden vor Schluss mit einem Dreier aus der Ecke aus. In der Overtime führte vor allem Morant seine Grizzlies zum 115:112-Sieg und war dabei kaum zu stoppen.