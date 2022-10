WWE vs. AEW: So endete das erste direkte TV-Duell seit langem

Die beiden großen US-Ligen sind in dieser Woche erstmals seit langem wieder in direkte Konkurrenz getreten. AEW siegt, aber auch WWE muss sich nicht als Verlierer fühlen.

AEW Dynamite und WWE NXT wieder im direkten Duell

AEW siegt, aber NXT mit bester Quote seit langem

AEW verlor auf dem ungewohnten Sendeplatz viel Publikum, am Mittwoch waren zuletzt stets um die 1 Millionen Zuschauer und ein „demo rating“ über 0,30 der Standard. Der Einbruch hielt sich jedoch im für einen Sendeplatzwechsel üblichen Rahmen: In derselben Kalenderwoche im Vorjahr war Dynamite auf einen Samstag ausgewichen - ohne WWE-Konkurrenz -, im Vergleich zu damals stieg die Quote um 30,8 Prozent in absoluten Zahlen und um 8,2 Prozent bei jungen Fans.