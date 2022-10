3. Liga: TSV 1860 München – SV Wehen Wiesbaden (Samstag, 14:00 Uhr)

Die SV Wehen Wiesbaden fordert im Topspiel den TSV 1860 München heraus. 1860 gewann das letzte Spiel gegen den VfL Osnabrück mit 2:0 und liegt mit 23 Punkten weit oben in der Tabelle. Zuletzt holte Wiesbaden einen Dreier gegen VfB Oldenburg (3:1).

Angesichts der guten Heimstatistik (5-0-1) dürfte der TSV 1860 München selbstbewusst antreten. Die Angriffsreihe der Gastgeber lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 24 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Die Elf von Michael Köllner verbuchte sieben Siege, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen auf der Habenseite.

Die Offensive der SV Wehen Wiesbaden in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Bereits 23-mal schlugen die Angreifer in dieser Spielzeit zu. Der Gast weist bisher insgesamt sechs Erfolge, drei Unentschieden sowie zwei Pleiten vor. Die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski tritt mit einer positiven Bilanz von zwölf Punkten aus den letzten fünf Spielen an.