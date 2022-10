3. Liga: MSV Duisburg – FC Viktoria Köln (Samstag, 14:00 Uhr)

Gegen Duisburg soll dem FC Viktoria Köln das gelingen, was den Gästen in den letzten acht Spielen verwehrt blieb – die optimale Punkteausbeute. Am vergangenen Sonntag ging der MSV Duisburg leer aus – 0:2 gegen Borussia Dortmund II. Am letzten Samstag verlief der Auftritt von Viktoria ernüchternd. Gegen SV 07 Elversberg kassierte man eine 0:2-Niederlage.