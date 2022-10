Bundesliga: Borussia Dortmund – VfB Stuttgart (Samstag, 15:30 Uhr)

Der BVB will im Spiel gegen Stuttgart nach drei Spielen ohne Sieg den Abwärtstrend endlich stoppen. Beim 1. FC Union Berlin gab es für Dortmund am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 0:2-Niederlage. Den ersten Saisonsieg feierte der VfB Stuttgart vor Wochenfrist gegen den VfL Bochum 1848 (4:1).