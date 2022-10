Steven Gerrard vor Aus bei Aston Villa? Schon wird Tuchel gehandelt!

Aston-Villa-Coach Steven Gerrard muss nach dem miserablen Start in die Saison bereits um seinen Job zittern. Als mögliche Nachfolger werden gleich mehrere prominente Namen gehandelt.

Aston Villa steckt in der Krise.

Der Start in die Saison verlief für das siebtwertvollste Team der Premier League eher schlecht als recht. Nach zehn Spieltagen steht der Verein aus Birmingham mit nur neun Punkten auf Platz 16 der Tabelle. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Die Hammers legten somit den zweitschlechtesten Saisonstart ihrer Vereinsgeschichte hin. Besonders in der Offensive drückt der Schuh. Die Truppe um Philippe Coutinho erzielte bislang nur sieben Tore. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Zwei Spiele Gnadenfrist für Gerrard

Wie der Telegraph berichtet, hat der 42-Jährige noch zwei Spiele Zeit, um das Ruder herumzureißen. Gegen Aufsteiger Fulham (Donnerstag) und Brentford (Samstag) muss Zählbares her, ansonsten sehe die Vereinsführung keine andere Lösung mehr, als die Liverpool-Legende aus dem Amt zu entheben. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Laut dem Bericht steht bereits ein Nachfolger parat: Ex-Tottenham-Coach Mauricio Pochettino soll im Falle eines Scheitern Gerrards übernehmen. Der Argentinier stand letzte Saison noch in Diensten von Paris Saint Germain und soll Villa wieder zurück in die Erfolgsspur führen.

Pochettino - oder doch Tuchel?

Bei PSG konnte Pochettino die hohen Erwartungen nicht erfüllen. Mit der von Stars gespickten Truppe reichte es in seiner eineinhalbjährigen Amtszeit zwar zu einer Meisterschaft in der Ligue 1 und einem Pokalsieg, in der Champions League scheiterte der Verein allerdings einmal im Achtel- und einmal im Halbfinale.