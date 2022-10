Real Madrid: Drei Treffer aberkannt! Königliche bleiben cool

Der Champions-League-Sieger gewann am Mittwoch beim FC Elche 3:0 (1:0) und baute sein Polster an der Tabellenspitze auf Verfolger FC Barcelona auf vorerst sechs Punkte aus. Reals Erzrivale Barcelona, der am Sonntag 1:3 bei den Königlichen verloren hatte, kann am Donnerstag wieder verkürzen. (Service: Ergebnisse von La Liga)