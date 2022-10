DFB-Pokal: Stuttgart demontiert Bielefeld - VFB mit Kantersieg

Am späten Mittwochabend verabschiedet sich Arminia Bielefeld mit Pauken und Trompeten aus dem DFB-Pokal. Gegen den VfB Stuttgart kassiert der Zweitligist ein Tor nach dem anderen.

Pascal Stenzel brachte den dreimaligen Pokalsieger bei seinem Spaziergang vor 24.500 Zuschauern in der 20. Minute in Führung.

Wataru Endo (24.), Luca Pfeiffer (29.) und Silas (40.) sorgten noch vor der Pause für klare Verhältnisse gegen den erschreckend schwachen Bundesliga-Absteiger, der weiter tief in der Krise steckt. Luca Pfeiffer zum Zweiten (52.) und Serhou Guirassy (67.) legten nach und besiegelten den 6:0 Enstand.

Der VfB will nun am Samstag mit neuem Selbstvertrauen im schweren Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund seinen Aufwärtstrend fortsetzen. Ob es in der Trainerfrage bis dahin eine Entscheidung gibt, ist weiter fraglich.