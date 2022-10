Drohende England-Ausweisung: Flüchtet Tuchel nach München?

Tuchel liebäugelt mit Three-Lions-Trainerposten

Tuchels Absage an den spanischen Top-Klub lässt sich vor allem darauf zurückführen, da er mit einem ganz anderen Job liebäugelt. Laut des Telegraph soll Tuchel am Trainerposten der englischen Nationalmannschaft interessiert sein , wenn dieser nach der Weltmeisterschaft in Katar frei werden sollte.

Im Weg stünde ihm jedoch der aktuelle englische Nationaltrainer Gareth Southgate, der England nach der WM in Katar auch bei der EM in Deutschland 2024 als Trainer anführen möchte. Wenn dieser auf dem englischen Trainerstuhl bleibt, kann sich Tuchel immerhin noch in seine Wohnung in München retten.