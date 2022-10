Boden aufgequollen! ATP-Turnier in Neapel droht im Chaos zu versinken

Der Tennis Napoli Cup ist kurzfristig für dieses Jahr in den ATP-Kalender aufgenommen worden. Nun droht das Event jedoch im Chaos zu versinken.

Das ATP250-Turnier in Neapel, das nach der Absage von Veranstaltungen in China mit einer einjährigen Lizenz vom Challenger-Status aufgestiegen war, musste den Start des Hauptfelds bereits auf Dienstag verschieben, nachdem sich die Spieler massiv über die Plätze im Tennis Club Napoli 1905 beschwert hatten.

Unter anderem sollen die Bodenbeläge aufgequollen und Teppichnähte abgestanden haben. Die Organisatoren hatten sich zu der Problematik bereits am Wochenende geäußert.

In Neapel sorgten die neuen Beläge jedoch nicht für die Lösung des Problems. Am ersten Wettkampftag musste die Partie zwischen Luca Nardi und Corentin Moutet beim Stand von 2:2 im ersten Satz unterbrochen werden, da der Center Court zu rutschig war. Das Match wurde am Mittwoch fortgesetzt.