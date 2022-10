Tennis, ATP: Otte verpasst Achtelfinale in Stockholm

Lego-Match! So verabschieden die US-Open Federer

Oscar Otte muss in Stockholm früh die Koffer packen. Der 29-Jährige unterliegt einem Lokalmatadoren.

Tennisprofi Oscar Otte hat beim ATP-Turnier in Stockholm das Achtelfinale verpasst. Gegen den Schweden Elias Ymer verlor der 29-Jährige aus Köln am Mittwochabend in Runde eins mit 6:7 (2:7), 7:6 (7:2), 3:6.